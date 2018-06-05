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    Вт., 5 июня 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Мне необходимо слухопротезирование. Кто в Москве оказывает подобные услуги?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 15:06 «Ответить»
      Мне необходимо слухопротезирование. Кто в Москве оказывает подобные услуги?
      • New! yanchik90 Cегодня в 16:29 «Ответить»
        а что это такое вообще?
        • New! demko12 Cегодня в 17:44 «Ответить»
          Когда мне слухопротезирование было необходимо, я обращался в сурдологический центр РЕНЕС. Могу сказать, что остался полностью доволен предоставленными мне услугами. Они мне реально помогли полноценно жить дальше.
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