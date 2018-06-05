Зарубежное образование всегда считалось эталоном и оставалось мечтой миллионов студентов по всему миру. Ежегодно составляются рейтинги лучших вузов мира. Так, QS World University Rankings при оценке берут во внимание шесть показателей: исследовательскую деятельность, преподавание, мнение работодателей и карьерный потенциал, количество иностранных студентов и преподавателей. Стабильно в течение многих лет лидируют вузы США и Великобритании. Конечно, стоимость обучения в лучших вузах мира соответствует престижности учебных заведений.

Рейтинг университетов мира 2017 выглядит так: MIT, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Кембриджский университет, Калифорнийский технологический институт и т.д. Стоимость обучения на бакалавра в лучшей десятке последнего рейтинга QS достигает $182 000. Именно в такую сумму обойдётся учёба в течение четырёх лет в Чикагском университете. В год это $45 350, что ненамного отличается от соседей по рейтингу.



В Йельском университете год учёбы стоит $43 100, а в Стэнфорде — $42 700. Стоимость обучения в Массачусетском технологическом институте, который находится на первой позиции в рейтинге QS, составляет $36 000 в год, в Гарварде — около $39 000. Конечно, все цены указаны без учёта расходов на аренду жилья, питание, покупку учебных материалов, а это тоже приличная сумма.

В британских топовых вузах учиться дешевле: год бакалавриата стоит порядка $24 000. Однако сюда не относится Имперский колледж, стоимость учёбы в котором составит почти $40 000 в год. Здесь обучаются по перспективным направлениям, таким как научные разработки и технические дисциплины. Однако британские дипломы высоко ценятся работодателями по всему миру, поэтому инвестиции в образование окупаются.

