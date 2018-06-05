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    Форум: Житейские советы
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    Тема: К подруге на День рождения
    • New! Ljubasha Cегодня в 01:36 «Ответить»
      Мы с мужем собираемся к моей подруге на День рождения. Вчера поспорили с моим ненаглядным из-за подарка. Я знаю, что Леночка модница, и хочу подарить ей что-то из косметики, а муж говорит, что косметику она сама себе купит, какую нужно и предлагает купить в подарок какую-нибудь кухонную технику. Я говорю ему: - Дорогой, не слишком ли ты щедрый? Мы себе не всё можем позволить, а тут, покупать такой дорогой подарок, пусть даже подруге - я с этим не согласна. Так вот, я не хочу ссориться с мужем, поэтому хочу получить разумный совет - что же купить в подарок подруге?
      • New! Golubika Cегодня в 01:46 «Ответить»
        А какую именно кухонную технику предлагает купить Ваш муж? Техника для кухни бывает разная, и не обязательно дорогая. Например, купить какую-нибудь мультиварку было бы неплохо, если, конечно, у Вашей подруги её нет.
        • New! Lavanda Cегодня в 02:06 «Ответить»
          Что касается косметики, возможно, что Ваш муж прав, я бы тоже не решилась покупать косметику - это слишком индивидуально. У нас в Москве с выбором подарка проблем не существует. Например, красивый плед, или халат, или такие Павлопосадские платки - купить в Москве всё это можно на любой вкус и недорого. Не знаю, насколько велик выбор подарков в Вашем регионе, но думаю, что и у вас можно купить в подарок что-нибудь из таких вот приятных мелочей.
          • New! Anzhelika Cегодня в 02:11 «Ответить»
            Чтобы не мучиться вопросами, не проще ли узнать мнение подруги на этот счёт? Пусть не получится сюрприза, зато подарок будет именно тот, который придётся по душе.
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