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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Слышал, что можно открыть в Словении фирму, и получить вид на жительство. Правда ли это?
    • demko12 Вчера в 21:07 «Ответить»
      Слышал, что можно открыть в Словении фирму, и получить вид на жительство. Правда ли это?
      • New! vidiraf Вчера в 22:45 «Ответить»
        Чистая правда - вид на жительство в Словении на самом деле за открытие фирмы дают. Есть некоторые нюансы по этому поводу, которые Вам необходимо знать. Они есть на данной странице http://vnz.su/programms/slovenia-register-company/ . Обязательно внимательно с ними ознакомьтесь.
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