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    Пн., 4 июня 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Сколько сейчас стоит вывоз грунта, не подскажете?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 13:32 «Ответить»
      Сколько сейчас стоит вывоз грунта, не подскажете?
      • New! demko12 Cегодня в 15:04 «Ответить»
        Вы знаете, на вывоз грунта цена в наше время может быть очень даже разной. И зависеть она будет не только от объёма необходимых работ, но и от исполнителя. Обратитесь в эту компанию http://strans-m.ru/vyvoz-grunta/ . У неё - самые выгодные расценки.
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