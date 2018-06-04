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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Есть ли в Екатеринбурге жилые комплексы с продуманной инфраструктурой?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 12:39 «Ответить»
      Есть ли в Екатеринбурге жилые комплексы с продуманной инфраструктурой?
      • New! demko12 Cегодня в 14:16 «Ответить»
        Да, конечно. Например, к таким из них можно смело отнести ЖК Аксиома. Продумано и предусмотрено всё до мелочей - от магазинов и детских площадок, до парковок и отделений банков. Так что, Вам точно понравится.
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