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    Пн., 4 июня 2018г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Гибка арматуры.
    • Сегодня! Useyaryl Cегодня в 11:52 «Ответить»
      В какие примерно деньги может обойтись хороший станок для гибки арматуры? И если есть кто-то, кто хорошо в таких станках разбирается, посоветуйте какую-нибудь модель пожалуйста.
      • Сегодня! Fades Cегодня в 12:20 «Ответить»
        Слишком мало входных данных. Станки разные бывают и по стоимости могут достаточно сильно отличаться, так что тут трудно сказать. Но я бы на вашем месте просто обратился к поставщикам.
        • New! Froinivim Cегодня в 14:38 «Ответить»
          Согласен, найдите компанию, у которой можно заказать станок для гибки арматуры, вот например одна из таких - http://vmstanki.ru/gibka-armaturi-trub/ . И там уже обсудите цену. Просто даже если цену самого станка знать, все равно не понятно, сколько вам денег нужно будет выложить, потому что нужно будет и доставку оплатить, а это тоже немаленькие деньги, насколько я знаю.
        • Сегодня! Tamavil Cегодня в 13:05 «Ответить»
          Хороший будет стоить около ста тысяч рублей, может быть чуть меньше. Несколько лет назад покупал за семьдесят, но наверняка цены выросли уже.
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