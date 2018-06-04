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Тема: Можно ли ходить в баню с температурой?
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Тема:
Можно ли ходить в баню с температурой?
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Сегодня!
vidiraf
Cегодня в 11:10
«Ответить»
Можно ли ходить в баню с температурой?
New!
demko12
Cегодня в 14:03
«Ответить»
Нет, нельзя. Когда у человека температура, то его сосуды - ослаблены, и организм получает сильнейший стресс от посещения бани. Прочитайте эту статью
http://1-kak.ru/657-pochemu-nelzya-hodit...mperaturoj.html
. В ней рассказаны все подробности по данному поводу.
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