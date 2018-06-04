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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Требуется утепление лоджии под ключ. К кому обратиться?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 10:56 «Ответить»
      Требуется утепление лоджии под ключ. К кому обратиться?
      • New! demko12 Cегодня в 13:59 «Ответить»
        Когда мне утепление лоджии под ключ требовалось, я, по совету одного знакомого, обращался в эту фирму http://projekt-msk.ru/ . Могу сказать, что предоставлена мне услуга была на действительно высочайшем уровне, да и обошлась недорого.
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