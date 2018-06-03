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    Вс., 3 июня 2018г.
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    Форум: Детишки и их делишки
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    Тема: Детская площадка
    • Сегодня! Sveta19853 Cегодня в 13:08 «Ответить»
      Прошу мужа уже второй год сделать детям площадку, а он все никак... но у него времени нет, то дерева, то метал купить нужно, то не может найти кто сварит все это дело... Сил уже нет... так и ребенок вырасти успеет. Ну вот что делать? Может людей нанять?
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