Хотим с приятелем расширить свой бизнес и запустить новый проект, а именно создать новую службу такси. Для такого количества новых машин свободных средств у нас нет. Может в лизинг взять авто? А где лучше?
Если основные средства вложены в бизнес, то вывести их, чтобы вложить в другое дело бывает весьма проблематично. Да и зачем это делать? Можно деньги занять, как делают многие бизнесмены, а потом постепенно их отдавать. Несколько машин, даже на свои средства, погоды не сделают. Такую службу такси просто никто в городе не заметит. А начинать дело надо громко, чтобы клиент видел и знал, что появилось новое такси. Поэтому лучше, например, купить Хендай в лизинг здесь http://hnd-leasing.ru/ столько, сколько нужно. Машина эта, на мой взгляд, вполне надёжная, долго должна прослужить.