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    Сб., 2 июня 2018г.
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    Тема: Авто в лизинг
    • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 15:57 «Ответить»
      Хотим с приятелем расширить свой бизнес и запустить новый проект, а именно создать новую службу такси. Для такого количества новых машин свободных средств у нас нет. Может в лизинг взять авто? А где лучше?
      • Сегодня! Ивановна Cегодня в 16:02 «Ответить»
        Странное дело - нет денег, но службу такси создать хотите. Даже если так, то зачем Вам сразу покупать много машин? Берите их постепенно, но на свои средства, тем самым не будете залезать в долги.
        • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 16:08 «Ответить»
          Если основные средства вложены в бизнес, то вывести их, чтобы вложить в другое дело бывает весьма проблематично. Да и зачем это делать? Можно деньги занять, как делают многие бизнесмены, а потом постепенно их отдавать. Несколько машин, даже на свои средства, погоды не сделают. Такую службу такси просто никто в городе не заметит. А начинать дело надо громко, чтобы клиент видел и знал, что появилось новое такси. Поэтому лучше, например, купить Хендай в лизинг здесь http://hnd-leasing.ru/ столько, сколько нужно. Машина эта, на мой взгляд, вполне надёжная, долго должна прослужить.
          • Сегодня! Громада Cегодня в 16:14 «Ответить»
            Хэндай хорошая машина, но дорогая. Может лучше для экономии средств рассмотреть более бюджетный вариант? Кстати, можно же ещё деньги на машины взять в качестве кредита. Не думали о таком варианте?
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