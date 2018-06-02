Мне для фильтра нужна соль в таблетках. Посоветуйте, где ее можно найти? Я уже и в стольких магазинах искала и на рынках, но безрезультатно. Говорят, ее очень редко привозят, потому что спрос небольшой.
Да, я тоже уже в этом убедился, сам немало магазинов оббегал. Сейчас редко кто пользуется смягчителями для воды, хотя на мой взгляд - зря. Я по просьбе любимой, поставил на стиралку контейнер для соли. А саму таблетированную соль по 25 кг для водоочистки нашел в интернете. Можете и Вы тут посмотреть.