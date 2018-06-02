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    Сб., 2 июня 2018г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Соль для фильтра
    • Сегодня! ClubNika Cегодня в 13:24 «Ответить»
      Мне для фильтра нужна соль в таблетках. Посоветуйте, где ее можно найти? Я уже и в стольких магазинах искала и на рынках, но безрезультатно. Говорят, ее очень редко привозят, потому что спрос небольшой.
      • New! Alexan Cегодня в 13:53 «Ответить»
        Да, я тоже уже в этом убедился, сам немало магазинов оббегал. Сейчас редко кто пользуется смягчителями для воды, хотя на мой взгляд - зря. Я по просьбе любимой, поставил на стиралку контейнер для соли. А саму таблетированную соль по 25 кг для водоочистки нашел в интернете. Можете и Вы тут посмотреть.
        • New! Marker Cегодня в 14:02 «Ответить»
          Наверное в магазинах подобная соль бывает редко, хотя на рынке должна быть обязательно. Возможно вы не там смотрели? Обязательно поищите в хозпавильонах.
        • New! Satir Cегодня в 14:08 «Ответить»
          Лучше не тратьте время и силы на поиски соли на рынке и в магазинах. Таблетированную соль проще будет отыскать в интернете, знаю по собственному опыту.
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