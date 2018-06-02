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    Сб., 2 июня 2018г.
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    Тема: Постельное бельё на заказ
    • New! Onnik Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Всем привет. Какое постельное белье покупаете? Из каких тканей?
      Я заказываю https://www.instagram.com/explore/tags/shelly_linens/ пошив постельного белья у Натальи Шелег. Очень классное качество и выглядит шикарно. На подарок тоже отличный вариант.
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