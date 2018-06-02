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    Сб., 2 июня 2018г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Билет на концерт
    • New! Vasilka Cегодня в 09:16 «Ответить»
      Хочу брату на юбилей его свадьбы подарить билеты на концерт, на какой еще не знаю. Вот думаю, оценит ли он подарок или лучше что-то другое придумать?
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