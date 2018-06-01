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    Пт., 1 июня 2018г.
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    Тема: Таблетированная соль
    • New! ClubNika Cегодня в 22:13 «Ответить»
      Нужна специальная соль для фильтров. Подскажите, где можно найти соль в таблетках. Я искала в различных магазинах и на рынках, но безуспешно. Говорят, ее крайне редко завозят, потому что на нее почти нет спроса.
      • New! Alexan Cегодня в 22:26 «Ответить»
        Это вполне реальная ситуация. Ведь мало кто использует водяные смягчители. Я недавно своей жене на стиральную машинку установил контейнер для соли и уже нашел, где можно купить таблетированную соль для водоочистки по 25 кг http://vimpi.ru/catalog/khimicheskoe_syr...bletirovannaya/. Загляните и Вы туда, может и себе закажите.
        • New! Marker Cегодня в 22:33 «Ответить»
          Возможно в магазинах такая соль редко бывает, но на рынке она точно должна быть. Может вы не там смотрели? Попробуйте посмотреть таблетированную соль в хозпавильонах.
          • New! Satir Cегодня в 22:39 «Ответить»
            В магазинах и на рынках можете не искать, только время зря потратите. Проще всего найти таблетированную соль в интернете. Нам для увлажнителя воздуха нужна была такая соль, так в сети без проблем нашли и заказали.
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