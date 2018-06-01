Нужна специальная соль для фильтров. Подскажите, где можно найти соль в таблетках. Я искала в различных магазинах и на рынках, но безуспешно. Говорят, ее крайне редко завозят, потому что на нее почти нет спроса.
Это вполне реальная ситуация. Ведь мало кто использует водяные смягчители. Я недавно своей жене на стиральную машинку установил контейнер для соли и уже нашел, где можно купить таблетированную соль для водоочистки по 25 кг http://vimpi.ru/catalog/khimicheskoe_syr...bletirovannaya/. Загляните и Вы туда, может и себе закажите.
В магазинах и на рынках можете не искать, только время зря потратите. Проще всего найти таблетированную соль в интернете. Нам для увлажнителя воздуха нужна была такая соль, так в сети без проблем нашли и заказали.