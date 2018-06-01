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    Пт., 1 июня 2018г.
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    Тема: Такси
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 21:26 «Ответить»
      У кого такси из аэропорта Симферополя в Балаклаву выгоднее всего будет заказать?
      • New! demko12 Cегодня в 21:48 «Ответить»
        Обратитесь в компанию КрымАвиа Такси - её представители выдвинут Вам такое предложение, отказаться от которого будет самым настоящим преступлением, как говорится. Если Вас интересуют условия, увидеть их Вы также можете здесь http://taxiaero-simferopol.ru/6/
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