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    Пт., 1 июня 2018г.
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    Тема: Какие типы разъемов вообще существуют?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 20:55 «Ответить»
      Какие типы разъемов вообще существуют?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 21:43 «Ответить»
        Если честно, типы разъемов бывают очень разными. Одни подходят к телевизорам, другие созданы для обеспечения питания чего-либо, и так далее. Так что, Вам сперва надо определиться, что именно конкретно Вас интересует.
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