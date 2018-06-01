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    Пт., 1 июня 2018г.
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    Форум: Юридический форум
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    Тема: Мне нужен адвокат, чтобы отстоять права наследования. К кому лучше будет обратиться?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 20:37 «Ответить»
      Мне нужен адвокат, чтобы отстоять права наследования. К кому лучше будет обратиться?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 21:39 «Ответить»
        Мне кажется, если Вам адвокат по наследству нужен, разумнее всего будет обратиться вот в эту адвокатскую палату http://www.lkr-advokat.ru/ . В ней работают самые настоящие профессионалы, которые точно смогут отстоять Ваши интересы.
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