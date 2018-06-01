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    Пт., 1 июня 2018г.
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    Тема: Торговая площадка «Опт Лист» - https://optlist.ru/
    • New! ratatyu Cегодня в 16:29 «Ответить»
      Предлагаем вам поставку бытовой химии оптом в любую точку России. Раньше мы практически весь товар закупали в ближнем зарубежье. А в последнее время переключилась на товары из Китая (али, таобао). Не обходим вниманием и торговые площадки. Одна из последних - «Опт Лист» — это база данных оптовых компаний и поставщиков, в том числе и бытовая химия оптом. Оптовые поставщики и производители сами добавляют информацию о себе, которую проверяют наши модераторы. Это больше чем просто B2B площадка по поиску партнеров. «Опт Лист» можно назвать социальной сетью для оптовиков. Помимо поиска поставщиков и товаров, вы можете следить за актуальными новостями поставщиков, скачивать файлы и свежие прайс-листы, смотреть фото, общаться со своими партнерами. Возможно размещать запросы на оптовую поставку товаров. В данной категории представлены поставщики, дистрибьюторы и дилеры электроники, бытовой техники, мобильных телефонов, компьютеров, планшетов, смартфонов. Импорт и оптовая продажа бытовой техники из Китая, Европы, Америки.
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