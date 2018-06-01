Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Пт., 1 июня 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 80 посетителей
    Форум: Туризм, путешествия
    Новая тема
    Тема: Чем языковые курсы за рубежом выгоднее туризма
    • Сегодня! Zoidberg Cегодня в 14:50 «Ответить»
      Все хотят провести долгожданный отпуск насыщенно. Но не все знают, что его можно провести с пользой. Зарубежные программы не поставят вас перед столь нелёгким выбором, ведь они оптимально сочетают и поездку в другую страну, изучение языка и увлекательный досуг. Давайте разбираться, чем языковые курсы за рубежом выгоднее туризма?

      Подробнее на: https://anywayplus.ru/2018/01/chem-yazyi...godnee-turizma/
      Вывести
      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2018г.

      Форум Нижнего Новгорода