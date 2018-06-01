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    Тема: Восстановленный аккумулятор. Мнения
    • Сегодня! gany Cегодня в 09:44 «Ответить»
      Хотелось бы услышать мнение опытных автолюбителей. Наткнулся на предложение о продаже восстановленных акб, с гарантией 2 года и смешной ценой. Подробнее кому интересно здесь. Как думаете стоит покупать акб восстановленный или все таки покупать новый, хотя на новый больше года никто гарантии не дает. Какие мнения.
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