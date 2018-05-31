У маленькой Ульяны нет времени ждать, а сумма на лечение запредельно высока. Малышка родилась здоровой и была спасением для многострадальной семьи, но, как оказалось, череда бед не закончилась: после долгих обследований у Ульяны диагностировали тяжёлую форму рака. Девочка уже прошла неимоверное количество химиотерапий. Сейчас единственный шанс выжить – иммунная терапия.
Из письма мамы Ульяны:
«…Да, на лечение нужна огромная сумма, но я не могу просто сидеть и ждать. Да, я знаю, что иммунотерапия может не помочь, что нас могут просто не взять на лечение. Но это шанс, шанс для моей маленькой дочери, которая за свои 3 года жизни не познала полной радости детства. Она не может просто пойти на улицу и бегать по травке, не боясь упасть, общаться с другими детьми - это может привести к инфекции, я всегда ее оберегаю. Как мать, я не могу позволить себе никаких колебаний. Я знаю, что мы справимся, что у моей дочки еще все будет: косы, о которых она мечтает; первый день в школе; первый выпускной; ВУЗ; работа; свадьба с любимым человеком - и дети. У нее обязательно будут дети, которых она будет любить. За это стоит бороться. Помогите нам в этом!»
Сбор на лечение в Uniklinik Koln (Кельн, Германия)
Сумма сбора: 24 360 000 руб.
Благотворительный фонд "Большие Дела".
Назначение платежа: благотворительное пожертвование для Ульяна Потылицына
Номер банковской карты ВТБ VISA:
4893470235670210 получатель Авдеева Карина Владимировна (Ответственное лицо фонда)
Номер банковской карты СБЕРБАНКА VISA:
4276530010126956 Получатель: Авдеева Карина Владимировна (ответственное лицо фонда)
СМС на короткий номер 3443 с текстом: дела пробел 300, где 300 это сумма перевода. Услуга доступна для мобильных операторов Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2.
Например: дела 500 или dela 500. 500 - это сумма перевода (может быть любой от 10 до 15 000 рублей)
Комиссия с абонента 0 %.
Огромная просьба сообщать о назначении переводов под постом или в личном сообщении, если Вам не удалось это сделать при перечислении.
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