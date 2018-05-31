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    Чт., 31 мая 2018г.
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    Форум: Милосердие и Благотворительность
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    Тема: Иммунная терапия, чтобы победить рак. Ульяна Потылицына, 3 года
    • Сегодня! Dobro79 Cегодня в 18:24 «Ответить»
      Если стоять перед запертой дверью и молчать, ее не откроют, поэтому мы "стучм во все двери"...

      Фонд Большие Дела просит о помощи в сборе средств на лечение Ульяны Потылицыной

      Ульяна Потылицына, 3 года - Ганглионейробластома (рак 4ст.)

      Выписка из истории болезни и отчеты по с...дств для Ульяны

      У маленькой Ульяны нет времени ждать, а сумма на лечение запредельно высока. Малышка родилась здоровой и была спасением для многострадальной семьи, но, как оказалось, череда бед не закончилась: после долгих обследований у Ульяны диагностировали тяжёлую форму рака. Девочка уже прошла неимоверное количество химиотерапий. Сейчас единственный шанс выжить – иммунная терапия.

      Из письма мамы Ульяны:

      «…Да, на лечение нужна огромная сумма, но я не могу просто сидеть и ждать. Да, я знаю, что иммунотерапия может не помочь, что нас могут просто не взять на лечение. Но это шанс, шанс для моей маленькой дочери, которая за свои 3 года жизни не познала полной радости детства. Она не может просто пойти на улицу и бегать по травке, не боясь упасть, общаться с другими детьми - это может привести к инфекции, я всегда ее оберегаю. Как мать, я не могу позволить себе никаких колебаний. Я знаю, что мы справимся, что у моей дочки еще все будет: косы, о которых она мечтает; первый день в школе; первый выпускной; ВУЗ; работа; свадьба с любимым человеком - и дети. У нее обязательно будут дети, которых она будет любить. За это стоит бороться. Помогите нам в этом!»

      Сбор на лечение в Uniklinik Koln (Кельн, Германия)

      Сумма сбора: 24 360 000 руб.

      Благотворительный фонд "Большие Дела".

      Назначение платежа: благотворительное пожертвование для Ульяна Потылицына

      Номер банковской карты ВТБ VISA:
      4893470235670210 получатель Авдеева Карина Владимировна (Ответственное лицо фонда)

      Номер банковской карты СБЕРБАНКА VISA:
      4276530010126956 Получатель: Авдеева Карина Владимировна (ответственное лицо фонда)

      QIWI-кошелек: +79605703301

      Яндекс-деньги: 410012205889842

      WebMoney:

      U311213916473
      E334819751994
      R398181264755
      Z422051128015

      PayPal: bf.bolshiedela@gmail.com

      Теле2 +7953-731-96-99

      МТС +7915-594-82-81

      Билайн +7960-570-33-01

      СМС на короткий номер 3443 с текстом: дела пробел 300, где 300 это сумма перевода. Услуга доступна для мобильных операторов Мегафон, Билайн, МТС, ТЕЛЕ2.
      Например: дела 500 или dela 500. 500 - это сумма перевода (может быть любой от 10 до 15 000 рублей)
      Комиссия с абонента 0 %.

      Огромная просьба сообщать о назначении переводов под постом или в личном сообщении, если Вам не удалось это сделать при перечислении.
      #Большие_дела #Благотворительный_Фонд #Благотворительность

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