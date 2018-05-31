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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Существуют ли подоконники, которые со временем не проседают?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 17:16 «Ответить»
      Существуют ли подоконники, которые со временем не проседают?
      • New! demko12 Cегодня в 21:11 «Ответить»
        Да, подоконники Данке смело можно к таким отнести. Почитайте о них здесь http://danke-tm.ru/ . Я сам именно такие подоконники приобрёл не так давно, и могу сказать, что доволен ими на все 100% - как по качеству, так и из-за низкой цены.
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