Нет, сейчас не будет нравоучений и навязчивых советов, как вам жить. Все мы — взрослые люди и можем вполне обойтись без чужих мнений. Но есть важные вещи, о которых лучше поинтересоваться, чтобы не совершать ошибок. Особенно если вам предстоит поездка на лето за границу.Вступая в интимные отношения как в своей стране, так и за её пределами, важно помнить и соблюдать принцип согласия. Это значит, что оба партнера вступают в связь добровольно и по собственному желанию, выражая активное согласие на всё происходящее и понимая возможные последствия.Понятие согласия включает в себя несколько важных элементов: вы оба достигли определённого возраста; вы действуете свободно и не под давлением; своё решение вы принимаете осознанно: например, в состоянии сильного алкогольного опьянения принять взвешенное решение проблематично, поэтому лучше просто не поддаваться искушениям. В обратную сторону это тоже работает — если ваш потенциальный партнер несколько не в себе, не стоит толковать его согласие как осознанное, даже если очень хочется. Обменяйтесь контактами и повторите встречу в другой день, чтобы никому точно не было мучительно больно и стыдно.ПРодолжение: