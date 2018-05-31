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    Чт., 31 мая 2018г.
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    Тема: Загрузка виндовс 10 с флешки через биос
    • Сегодня! Vemo Cегодня в 00:13 «Ответить»
      Всем привет. Друзья, в наше время загрузка виндовс 10 с флешки через биос не составляет особого труда. Можете вот тут http://komputerwzhik.ru/windows/ustanovk...s-10-s-fleshki/ почитать как это можно сделать без проблем
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