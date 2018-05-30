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    Ср., 30 мая 2018г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Обслуживание компьютеров
    • Сегодня! Ивановна Cегодня в 10:04 «Ответить»
      У нас на работе много компьютеров. До недавнего времени они работали исправно и проблем не было. Но вот не так давно то один, то другой начали сбоить. Это влияет на работу. Что не так с нашими компьютерами? Куда обратиться за помощью?
      • Сегодня! Георг Cегодня в 10:11 «Ответить»
        Я так понимаю, что Вы закупили новые компьютеры, установили их и стали на них работать. При этом Вы их не обслуживаете, не проверяете и не чистите. Так нельзя. За техникой должен быть постоянный контроль и периодическое её обслуживание.
        • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 10:21 «Ответить»
          По-видимому, так дело и происходило. Поставили новую технику, работает, да и ладно. Со временем блоки засорялись всяким ненужным мусором, который понижал производительность процессоров, что и привело в конечном счёте к сбою техники. Хорошо, что так ещё информацию не потеряли. Вам необходимо абонентское обслуживание компьютеров. Спецы будут постоянно следить за работоспособностью Ваших компьютеров и вовремя устранять неполадки. Кстати, оформить такое обслуживание можно, например, тут http://www.evek.ru/abonentskoe-obsluzhiv...ompyuterov.html.
          • Сегодня! Громада Cегодня в 10:25 «Ответить»
            У Вас в коллективе наверно одни женщины работают? Был бы мужчина, то он бы хоть как-то следил за техникой. Хотя с другой стороны - это же не своё оборудование и не каждый, помимо своих непосредственных обязанностей, будет добровольно взваливать на себя лишнюю работу.
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