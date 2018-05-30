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    Ср., 30 мая 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Простуда.
    • Peppi Вчера в 19:10 «Ответить»
      Как лечить частую простуду ребенку? Ходим в садик, понимаю, что из-за этого болеем постоянно. Но я не могу бросить работу и сидеть дома. Девочки, как нам не болеть? Мы и сейчас на больничном(((
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