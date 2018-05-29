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    Вт., 29 мая 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Кухня народов мира
    • New! cipupo Cегодня в 18:25 «Ответить»
      Всем привет. Давайте рассказывать в этой теме о том, кухню какой страны вы больше всего любите и какое именно блюдо) Я вот очень люблю кавказскую кухню, особенно хаш с шашлыком, потрясающее сочетание. Еще понравились некоторые индийские блюда, пробовал их когда отдыхал на ГОА, но вот что это было именно я даже не помню.
      • New! PiroGa Cегодня в 18:43 «Ответить»
        Я японскую кухню обожаю, постоянно суши с мужем заказываем и рис с курицей терияки. Дома сколько раз пробовали сами приготовить, ничего не получается( Вот что они добавляют в блюда, что вкус такой обалденный получается в итоге?!
        • New! Rrissti Cегодня в 18:59 «Ответить»
          Я недавно с Израиля вернулась (ездила на обследование), так мне очень понравилась еврейская кухня, она очень сильно отличается от нашей, но безумно все вкусно у них. Хожу на этих выходных что-нибудь для своих домашних из этих рецептов приготовить http://grandkulinar.ru/kukhni-narodov-mi...ejskaya-kuxnya/ , надеюсь, что мои старания они оценят)) А то не хочется зря время убить, а потом услышать: может пиццу лучше закажем?
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