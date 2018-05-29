Всем привет. Давайте рассказывать в этой теме о том, кухню какой страны вы больше всего любите и какое именно блюдо) Я вот очень люблю кавказскую кухню, особенно хаш с шашлыком, потрясающее сочетание. Еще понравились некоторые индийские блюда, пробовал их когда отдыхал на ГОА, но вот что это было именно я даже не помню.
Я японскую кухню обожаю, постоянно суши с мужем заказываем и рис с курицей терияки. Дома сколько раз пробовали сами приготовить, ничего не получается( Вот что они добавляют в блюда, что вкус такой обалденный получается в итоге?!
Я недавно с Израиля вернулась (ездила на обследование), так мне очень понравилась еврейская кухня, она очень сильно отличается от нашей, но безумно все вкусно у них. Хожу на этих выходных что-нибудь для своих домашних из этих рецептов приготовить http://grandkulinar.ru/kukhni-narodov-mi...ejskaya-kuxnya/ , надеюсь, что мои старания они оценят)) А то не хочется зря время убить, а потом услышать: может пиццу лучше закажем?