Я недавно с Израиля вернулась (ездила на обследование), так мне очень понравилась еврейская кухня, она очень сильно отличается от нашей, но безумно все вкусно у них. Хожу на этих выходных что-нибудь для своих домашних из этих рецептов приготовить, надеюсь, что мои старания они оценят)) А то не хочется зря время убить, а потом услышать: может пиццу лучше закажем?