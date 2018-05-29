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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Дорого покупаем акции Российских компаний практически любых ОАО и ПАО
    • Сегодня! brokmsc Cегодня в 13:17 «Ответить»
      Дорого покупаем акции Российских компаний
      Купим акции практически любого акционерного общества по всей территории России.
      Расчет наличными тут же, все расходы на оформление берем на себя.
      Покупаем акции мало ликвидных предприятий акции которых не торгуются на бирже.
      Купим акции многих компаний, осуществляем выезд к клиенту.
      Если Вы хотите продать акции

      Наш сайт http://www.centr-invest.club/
      Для быстрой связи почта и телефон
      Почта finansabn@gmail.com
      Тел. 8 985 268 23 01
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