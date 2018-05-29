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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Кто как лечил Варикоз?
    • New! Darlina Cегодня в 09:17 «Ответить»
      Кто столкнулся с такой болезнью, как варикоз, поделиться, пожалуйста, своим опытом борьбы с ним. А главное, какой результат был этого неравного боя. Пишите про все, какие препараты, мази, белье использовали и т.д. Кому что лучше помогло?
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