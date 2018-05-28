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Тема: Куда деть строительный мусор?
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New!
mishka
Cегодня в 22:06
«Ответить»
Подскажите лайфхак, куда девать строительный мусор, если его очень много, а своей машиной вывезти не реально? Пытался подключать гос службы, которые вывозом мусора занимаются, они в отказ идут.
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