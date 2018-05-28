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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Тема: Будучи сыном обычного кузнеца
    • Сегодня! Glopart Cегодня в 20:13 «Ответить»
      Будучи сыном обычного кузнеца, Генри попадает в эпицентр кровавых событий. В стране разразилась гражданская война, а совсем скоро на родную деревушку героя нападают захватчики. Они убивают его друзей и семью. Но Генри удается спастись, а затем придумать план мести. Коррупция и раздор охватили Священную Римскую империю. Один из сыновей короля получил в наследство трон. В отличие от бывшего правителя, новый слишком наивен, не имеет амбиций.

      Но вашей мирной жизни давно пришел конец. Без дома, будущего и семьи вы попадаете на службу к лорду, который создает отряд сопротивления против захватчиков. Судьба втягивает героя в кровавый конфликт, забрасывая в эпицентр бушующей гражданской войны.

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