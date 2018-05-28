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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Сбербанк
    • Сегодня! Anzanos Cегодня в 17:13 «Ответить»
      Какие есть плюсы у новой сотовой связи от сбербанка ?
      • Сегодня! Adndrik Cегодня в 17:17 «Ответить»
        Я уже пользуюсь пару месяцев pogovorim-ot-sberbanka.info и мне нравится, плюс в том что связь хорошая, не глючит, интернет работает без зависаний, есть приложение которое можно скачать и выбирать самому тариф, который подходит именно вам.
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