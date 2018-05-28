Привет, я по образованию архитектор, но никогда с ресторанами не работал, хочу попробовать сам проектировать, но вот интересно, если что потом мои доработки смогут другие ребята использовать или придется все заново заказывать? Хотелось бы конечно, чтобы можно было частично не платить за все проектирование. А там уже как карта ляжет, если есть у кого опыт, подскажите пожалуйста.
Да, если ты собираешься сам проектировать то много что нужно учитывать, в принципе по проектированию ресторана тебя лучше проконсультируют https://www.fischer-bini.ru/proektirovanie/cafe-restorana кстати там же можешь и заказать проектирование под ключ, самому не советую это делать, если нет опыта, лучше доверится специалистам, на таком не экономят, потому как последствия могут быть очень плачевные и можно потерять гораздо больше денег, чем заплатишь за проектирование.