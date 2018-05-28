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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Тема: Проектирование ресторана
    • Сегодня! gofoss Cегодня в 16:49 «Ответить»
      Привет, я по образованию архитектор, но никогда с ресторанами не работал, хочу попробовать сам проектировать, но вот интересно, если что потом мои доработки смогут другие ребята использовать или придется все заново заказывать? Хотелось бы конечно, чтобы можно было частично не платить за все проектирование. А там уже как карта ляжет, если есть у кого опыт, подскажите пожалуйста.
      • Сегодня! mishka Cегодня в 17:23 «Ответить»
        Да, если ты собираешься сам проектировать то много что нужно учитывать, в принципе по проектированию ресторана тебя лучше проконсультируют https://www.fischer-bini.ru/proektirovanie/cafe-restorana кстати там же можешь и заказать проектирование под ключ, самому не советую это делать, если нет опыта, лучше доверится специалистам, на таком не экономят, потому как последствия могут быть очень плачевные и можно потерять гораздо больше денег, чем заплатишь за проектирование.
        • Сегодня! brekis Cегодня в 18:05 «Ответить»
          Я так понимаю, что проектирование - это по сути самая главная часть в ресторанном бизнесе, ошибся тут, потом все дело пойдет под откос.
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