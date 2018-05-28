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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Тема: Проверка правописания и ударений в словах
    • Сегодня! Onnik Cегодня в 13:02 «Ответить»
      Всем добрый день.
      Недавно занялся написанием статей в интернет-журнал. Зарплату предложили хорошую. Но у меня проблемы с правописанием. Проверяю себя на сайте https://kakpishem.ru/udarenie-v-slovah/b...ie-v-slove.html как пишем Тут есть много подсказок, как писать правильно и как ставить ударения в словах.
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