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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Как избавиться от простатита?
    • Сегодня! vidiraf Cегодня в 10:45 «Ответить»
      Как избавиться от простатита?
      • Сегодня! demko12 Cегодня в 12:48 «Ответить»
        В наше время от простатита не так уж мало различных препаратов выпускается. Узнать, каких именно, Вы можете на этом ресурсе http://expertnews.info/ . Читайте, какой конкретно для чего применяется, и выбирайте самый оптимальный.
        • Сегодня! Анита Cегодня в 16:27 «Ответить»
          Странный подход.
          Надо обследоваться, определить тип простатита, затем врач назначит лечение по результатам анализов.
          А просто из списка можно выбирать, а болезнь-то прогрессирует.(((
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