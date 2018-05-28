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    Пн., 28 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Услуга по подкормки натурального газона
    • Сегодня! Торра Cегодня в 10:02 «Ответить»
      Хочется понять куда мне обратится, для подкормки натурального газона.
      Нужны отзывы о фирмах или же частниках которые занимаются конкретно подкормкой натурального газона.
      Выскажитесь пожалуйста, дайте советы по поводу выбора.
      • Сегодня! Азола Cегодня в 12:43 «Ответить»
        В особенности скажу что заказывать такую услугу стоит именно в фирме в которой вы покупали газон или в которой по факту вы заказывали укладку.
        И именно добавлю что заказать подобную услугу можно тут http://eko-gazon.ru/podkormka-gazona.html, если конечно другой фирмы на примете у вас нет. Скажу точно что они профессионалы, было дело заказывали у них услуги, и качеством я осталась лично довольна.
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