Хочется понять куда мне обратится, для подкормки натурального газона.
Нужны отзывы о фирмах или же частниках которые занимаются конкретно подкормкой натурального газона.
Выскажитесь пожалуйста, дайте советы по поводу выбора.
В особенности скажу что заказывать такую услугу стоит именно в фирме в которой вы покупали газон или в которой по факту вы заказывали укладку.
И именно добавлю что заказать подобную услугу можно тут http://eko-gazon.ru/podkormka-gazona.html, если конечно другой фирмы на примете у вас нет. Скажу точно что они профессионалы, было дело заказывали у них услуги, и качеством я осталась лично довольна.