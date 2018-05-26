Всем привет. Недавно мы с моим мужем решили открыть салон красоты и параллельно с этим сделать кабинет для тату мастера, так как это сейчас пользуется большим спросом. Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно купить все нужное оборудование по адекватной цене и хорошего качества?
У меня парень работает татуировщиком, он все оборудование и расходники с Германии заказывает, так как там это очень качественно делают. А у нас в городе вы ничего толкового не найдете. Либо подделку купите, либо китайский товар.
У нас я знаю только один салон, в котором можно оборудование купить, но там цены очень высокие, я там иногда краску покупаю, если не успеваю во время ее заказать и ждать некогда. А так стараюсь искать различные интернет-магазины с приемлемыми ценами и делаю там пробные заказы. Вот сейчас хочу здесь заказать Тату набор, пока только не решил какой именно https://tattoomall.ru/kits . Вы тоже можете посмотреть, вдруг что вам приглянется.