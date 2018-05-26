Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Сб., 26 мая 2018г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 55 посетителей
    Форум: Наука, образование, работа
    Новая тема
    Тема: Оборудование для тату салона
    • Сегодня! Rrissti Cегодня в 19:08 «Ответить»
      Всем привет. Недавно мы с моим мужем решили открыть салон красоты и параллельно с этим сделать кабинет для тату мастера, так как это сейчас пользуется большим спросом. Подскажите, пожалуйста, где у нас в городе можно купить все нужное оборудование по адекватной цене и хорошего качества?
      • Сегодня! PiroGa Cегодня в 19:21 «Ответить»
        У меня парень работает татуировщиком, он все оборудование и расходники с Германии заказывает, так как там это очень качественно делают. А у нас в городе вы ничего толкового не найдете. Либо подделку купите, либо китайский товар.
        • Сегодня! Kirpich Cегодня в 19:30 «Ответить»
          У нас я знаю только один салон, в котором можно оборудование купить, но там цены очень высокие, я там иногда краску покупаю, если не успеваю во время ее заказать и ждать некогда. А так стараюсь искать различные интернет-магазины с приемлемыми ценами и делаю там пробные заказы. Вот сейчас хочу здесь заказать Тату набор, пока только не решил какой именно https://tattoomall.ru/kits . Вы тоже можете посмотреть, вдруг что вам приглянется.
          • Сегодня! cipupo Cегодня в 19:40 «Ответить»
            На американских сайтах посмотрите ассортимент, там часто распродажи бывают и скидки для впервые сделавших заказ. Правда доставка долгая, но ради экономии можно и подождать будет.
          Вывести

          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
          Знакомства.6(1) Ни о чем и о важномUseyaryl31.05.17 в 20:35huyaster Cегодня в 21:34
          лечение4(2) Медицина и ЗдоровьеKosto4kaПозавчера в 16:05Мария_Кюри Cегодня в 21:01
          Болит спина15(1) Медицина и ЗдоровьеАноним06.12.17 в 13:25Саша97 Cегодня в 20:14
          Автокормушки и автопоилки для собак где купить ?2ЗооМирAdndrikCегодня в 19:45Anzanos Cегодня в 19:49
          вывоз мусора15Строительство и ремонтNitro28.01.17 в 20:11andron21 Cегодня в 19:47
          Оборудование для тату салона4Наука, образование, работаRrisstiCегодня в 19:08cipupo Cегодня в 19:40
          Ищем донора яйцеклеток.2Кулинарный форумyajtsekletka23.05.18 в 22:25gany Cегодня в 18:39
          Идёт загрузка...
          Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
          Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
          © Нижний Новгород – 2006-2018г.

          Форум Нижнего Новгорода