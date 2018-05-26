Всем привет. Подскажите, пожалуйста, толкового адвоката в Израиле? Дело в том, что мне предстоит развод и соответственно раздел имущества, боюсь, что мой супруг оставит меня без средств к существованию( Сейчас я пока в Нижнем нахожусь, но через три недели улетаю в Израиль, к этому времени хотелось бы уже найти адвоката.
У вас муж еврей? Если да, то сомневаюсь, что вы вообще сможете что-то отсудить у него, какой бы адвокат там не был. Любая страна будет на стороне своего гражданина, а иностранцы рассматриваются совсем по-другому. Поэтому советую вам просто смириться и искать нового мужа!
Адвоката не подскажу, но точно знаю, что в Израиле все решения выносятся не только гражданским судом, но и религиозным. А это самое сложное, если вы конечно не коренная еврейка. Если у вас нет еврейских корней, то на положительный исход к сожалению не стоит надеяться.
Хочу сразу вас предупредить: дело будет очень сложное и может надолго затянуться, так что будьте готовы пробыть в Израиле полгода, а то и больше. У нас сейчас проблемы другого плана, но нам также как и вам нужен адвокат по семейным делам в Израиле, мы хотим вот сюда на консультацию обратиться https://pz-law.co.il/semejnoe-pravo/ . Посмотрим какой ценник нам озвучат вообще дадут ли шанс на победу.