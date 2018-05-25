Агентство недвижимости в Израиле - Мы будем рады любому сотрудничеству в сфере недвижимостиТел: +972-505-999002Почта:Сайт:Продажа квартир в Израиле как для инвестиций, так и для постоянного проживания.Элитное жильё и вторичный рынок квартир в Израиле.Оказываем полный спектр услуг на рынке жилья Израиля:•Продажа и покупка недвижимости;•Консультационные услуги по ипотечному кредитованию, сопровождение получения машканты;консультации по другим вопросамприобретения, покупки, аренды квартир;•Сопровождение строительных проектов в Израиле;•Сопровождение спорных вопросов, в том числе судебное сопровождение;•Долгосрочная и краткосрочная аренда жилья по Израилю.Специализация на рынке жилья в городе Бат-Ям позволила собрать очень большую базу клиентов, с которыми мы работаемлично и являемся гарантами успешности сделок между нашими клиентами.Агентство постоянно пополняет свою клиентскую базу и следит за состоянием рынка жилья в Израиле.Тел: +972-505-999002Почта:Сайт: