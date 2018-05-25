Агентство недвижимости в Израиле - Мы будем рады любому сотрудничеству в сфере недвижимости
Тел: +972-505-999002
Почта: israelruru@gmail.com
Сайт: www.investisrael.ru
Продажа квартир в Израиле как для инвестиций, так и для постоянного проживания.
Элитное жильё и вторичный рынок квартир в Израиле.
Оказываем полный спектр услуг на рынке жилья Израиля:
•Продажа и покупка недвижимости;
•Консультационные услуги по ипотечному кредитованию, сопровождение получения машканты;консультации по другим вопросам
приобретения, покупки, аренды квартир;
•Сопровождение строительных проектов в Израиле;
•Сопровождение спорных вопросов, в том числе судебное сопровождение;
•Долгосрочная и краткосрочная аренда жилья по Израилю.
Специализация на рынке жилья в городе Бат-Ям позволила собрать очень большую базу клиентов, с которыми мы работаем
лично и являемся гарантами успешности сделок между нашими клиентами.
Агентство постоянно пополняет свою клиентскую базу и следит за состоянием рынка жилья в Израиле.
Тел: +972-505-999002
Почта: israelruru@gmail.com
Сайт: www.investisrael.ru