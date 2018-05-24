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    Тема: Браузер
    • Сегодня! lotor Cегодня в 15:16 «Ответить»
      Выбор браузера. Остановился на Яндекс браузере. Благодаря специальному турбо -режиму даже «тяжелые» страницы будут загружаться молниеносно. Отдельное внимание уделено механизмам безопасности – слежение за DNS предупредит при посещении подменных сайтов, все загруженные файлы проверяются на вирусы, а специальный алгоритм защищает данные банковских карт. Мгновенно переводите незнакомый текст и читайте уникальные новости в ленте - используйте ваш ПК на полную благодаря дополнительным функциям в Яндекс Браузере на русском языке 2018!
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