Имеется небольшая дача за городом. Строил еще мой дед, и мне осталась в наследство. Отдыхали только летом, зимой пустовала. Хочу на постоянной основе там жить. Было принято утеплять и ставить твердотопливный котел. Рассчитываю купить декоративную штукатурку для фасадов , так как выходит экономически выгодно. Скажите, по технологии которая делает эта фирма http://panteplo.com.ua/product-category/...?v=3943d8795e03 , достаточно будет ложить в один слой. Но читал в интернете, что некоторые люди устанавливают и в 2а слоя. Не хочу ошибиться, переделывать потом не охота да и не дешево. Как правильно сделать, кто знает, подскажет??