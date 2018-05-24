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    Чт., 24 мая 2018г.
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    Форум: Кулинарный форум
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    Тема: Ищем донора яйцеклеток.
    • yajtsekletka Вчера в 22:25 «Ответить»
      Ищем донора яйцеклеток. Вознаграждение до 284 000 рублей в год. Полное бесплатное обследование за 1 день. Мы предоставляем донорам комфортное жилье и личного куратора. Достойное вознаграждение и регулярные выплаты гарантируем.
      https://altravita-ivf.ru/
      телефон 8 499 969 82 10;
      почта g_nabieva@altravita.ru
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