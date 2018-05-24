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    Чт., 24 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Сколько будет стоить копка колодца в наше время?
    • vidiraf Вчера в 20:29 «Ответить»
      Сколько будет стоить копка колодца в наше время?
      • demko12 Вчера в 21:24 «Ответить»
        Копка колодца может стоить по-разному, в зависимости от того, кто именно предоставит Вам эту услугу, и некоторых других факторов. Обратитесь вот в эту компанию http://uslugi-po-kolodcam.ru/ . Она расценки очень справедливые устанавливает.
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