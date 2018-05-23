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    Ср., 23 мая 2018г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Пол в офисе
    • New! Mirochka Cегодня в 04:50 «Ответить»
      В офисе идет ремонт и нужно выбрать, что стелить на пол - ламинат или паркет. До этого вообще линолеум лежал на неровном полу. Посоветуйте, чем застелить?
      • New! Marker Cегодня в 04:54 «Ответить»
        Смотря, сколько Вы готовы потратить денег на тот же пол, есть возможность - стелите паркет, он придаст офису солидности, хотите сэкономить - застелите ламинатом, он тоже довольно презентабельный.
        • New! Alexan Cегодня в 05:00 «Ответить»
          Ваше дело конечно, но вместо ламината и паркета, лучше сделайте просто нормальную стяжку и застелите линолеумом. Это обойдется Вам значительно дешевле и пол нормально будет смотреться.
          • New! Satir Cегодня в 05:08 «Ответить»
            Многие стелят ламинат, потому что он, в отличие от паркета, стоит меньше, но если взять качественный, разницу сложно между ламинатом и паркетом сложно заметить. Сам планирую зал и спальную застелить ламинатом. Сравнивал цену на него в магазинах, потом решил посмотреть в интернете. В итоге решил заказать вот здесь ламинат Swiss Krono.
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          Последние темы на форуме

          Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
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