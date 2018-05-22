Поехала отдыхать в этом году на дачу, но не тут то было. Вся дача была завалена различным хламом который свозили уже много лет с нашего основного жилья. Решила навести порядок и оказалось, что большая часть хлама сделана из металлолома. Погуглив ближайшую компанию по приёму металла нашла http://punkt-priema-metala.ru/zakupaem-lom-kabelya-dorogo/ которая направила машину к моему адресу дачи. Загрузив весь металл в машину и взвесив его, получила хорошую сумму денег на которую и отдыхала оставшееся время на даче.