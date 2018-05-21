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    Пн., 21 мая 2018г.
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    Тема: Лодка
    • Сегодня! Антон Фомин Cегодня в 16:04 «Ответить»
      Уже скоро лето и наступает пора рыбалки. Хочу купить моторную лодку. Ни разу не сталкивался с этим вопросом и не знаю какую брать и где. Знающие люди, может дадите дельный совет? Буду благодарен.
      • Сегодня! Zebro Cегодня в 16:11 «Ответить»
        Вот на этом сайте можете посмотреть моторные лодки б/у http://usedboats.ru/view.php?grp=29 Я считаю, что для начала можно купить и с рук, а там как пойдет. Уже можно будет поднакопить и купить хорошую и дорогую лодку. Мы с отцом тоже хотим прикупить моторную лодку. Очень он у меня любит рыбачить, а я к нему часто приезжаю отдыхать.
        • Сегодня! Самсонова Cегодня в 16:16 «Ответить»
          Была у нас лодка Салют. Небольшая и неприхотливая, так что советую брать такую же. Можете брать с рук, а можете купить в рассрочку в магазине Катера и моторы на улице Пролетарская.
          • Сегодня! Диденко Cегодня в 16:23 «Ответить»
            Для меня моторная лодка - это мечта. Всегда хотел купить, но возможность так и не появилось. Куча бытовых проблем, требующих финансового решения. Поэтому обхожусь самой обычной лодкой.
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