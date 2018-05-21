Если надо срочно взять кредит деньгами , а бегать по банкам некогда всегда можно подать заявку онлайн на сайте .У меня была ситуация не простая , я заболела , денег на лекарства не было . Зашла в банк , а там очередь на пару часов . Работник банка и по совместительству моя знакомая подсказала, что часто подают заявки онлайн, быстро одобряют и через пару часов деньги поступят на карту . Думаю если было бы всё так просто , не было бы очереди . Но оказалось всё правдой . Вечером я уже была в кроватке и лечилась . Замечательный сервис .
Согласна с вами, автор! Хорошо, что сейчас есть возможность оформить кредитную карту без похода в банк. У меня маленькая дочка 2 годика, с ней не сильно походишь по банкам и постоишь в очередях. Буквально 15 минут, и все- кушать, пить, спать, гулять,на ручки, жарко и т.д. Недавно нашла в интернете ресурс o-kreditke.ru. Заполнила заявку на сайте, разослала в несколько банков, а потом выбрала банк, где более выгодные условия. Очень удобно.