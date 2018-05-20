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    Вс., 20 мая 2018г.
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    Тема: Хочу получить образование.
    • Сегодня! Владимир560 Cегодня в 13:52 «Ответить»
      Привет. Не могу устроиться по специальности, решил что нужно сменить профиль. Думаю может разработка сайтов? Или что-то такое... Может знаете где есть курсы?
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