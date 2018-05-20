Заметил я в последнее время, что мой SsangYong стал слабо тянуть, мощность явно уменьшилась. Знакомый автослесарь сказал, что турбина приказала долго жить, менять надо. А где выгоднее всего купить такую турбину?
Ну так может человек именно за городом живёт и дороги там далеки от городских. А кроме того, турбина даёт экономию в топливе, да и мотор работает более стабильно. Разве этого мало? По-моему, вполне достаточно оснований, чтобы иметь такое полезное устройство. А что касается, где её купить, то посмотрите тут https://zmparts.ru/ssangyong/kyron/dvigatel/turbina/. Возможно, цена Вас устроит.
У меня дом есть за городом, езжу туда постоянно. По суху проехать проблем нет, но после дождя это целая проблема. У меня машина тоже с турбиной. Она солидно прибавляет в мощности, что помогает мне проехать по такой грязюке, где только на тракторе можно.