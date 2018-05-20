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    Вс., 20 мая 2018г.
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    Форум: АвтоФорум
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    Тема: Автозапчасти
    • Сегодня! Андрей Ветров Cегодня в 12:07 «Ответить»
      Заметил я в последнее время, что мой SsangYong стал слабо тянуть, мощность явно уменьшилась. Знакомый автослесарь сказал, что турбина приказала долго жить, менять надо. А где выгоднее всего купить такую турбину?
      • Сегодня! Громада Cегодня в 12:12 «Ответить»
        По большому счёту, можно и без этой турбины ездить. Она даёт дополнительную мощность, которая нужна где-нибудь за городом, при езде по бездорожью. В городе это лишнее.
        • Сегодня! Георг Cегодня в 12:18 «Ответить»
          Ну так может человек именно за городом живёт и дороги там далеки от городских. А кроме того, турбина даёт экономию в топливе, да и мотор работает более стабильно. Разве этого мало? По-моему, вполне достаточно оснований, чтобы иметь такое полезное устройство. А что касается, где её купить, то посмотрите тут https://zmparts.ru/ssangyong/kyron/dvigatel/turbina/. Возможно, цена Вас устроит.
          • Сегодня! Мартов Дима Cегодня в 12:23 «Ответить»
            У меня дом есть за городом, езжу туда постоянно. По суху проехать проблем нет, но после дождя это целая проблема. У меня машина тоже с турбиной. Она солидно прибавляет в мощности, что помогает мне проехать по такой грязюке, где только на тракторе можно.
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